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Футболист Кураньи назвал правильным переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

13 февраля 2024, 15:56
Фото: istockphoto.com/Алексей Филиппов

Фото: istockphoto.com/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

«Захарян правильно сделал, что перешел в «Реал Сосьедад», переехал в европейскую топ-лигу. Для развития карьеры это верное решение. «Сосьедад» — команда высокого уровня, Арсен получит там бесценный опыт. Думаю, что у Захаряна все получится в Европе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кураньи.


Он подчеркнул, что необходимо подождать, и Захарян покажет достойный результат. Он отметил, что, когда футболист адаптируется, ему будет намного проще. Кроме того, Кураньи навал Захаряна талантливым игроком.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал правильным решение о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

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Гольфистка из Подмосковья завоевала медаль на международных соревнованиях в Кении
13 февраля 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Наталия Гусева выиграла бронзовую медаль международных соревнований по гольфу Magical Kenya Ladies Open, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Гусева достойно дебютировала на этапе женского европейского тура в Кении. По итогам соревнований она заняла там третье место и получила приглашение на престижный турнир Aramco Saudi Ladies International, призовой фонд которого составляет пять миллионов долларов», — отмечается в сообщении.
В министерстве уточнили, что результат Наталии Гусевой, принесший ей бронзовую награду, составляет 72 удара, при этом четыре попадания в лунку ей дались за меньшее число ударов, чем положено по нормативу, а в трёх случаях норматив был превышен.

Соревнования проводились в кенийском городе Килифи с 5 по 11 февраля.

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#гольф
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В Подмосковье в 2024 году построят более 40 открытых стадионов
13 февраля 2024, 11:14

Фото: iStock/shironosov

43 школьных стадиона, открытых для жителей соседних домов в свободное от уроков физкультуры время, планируется построить в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Работы проводятся в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва «открытый стадион».

«Изначально эта программа реализовывалась в трёх муниципалитетах. Сегодня она охватила всю область — открытых стадионов в Подмосковье 430, и они есть во всех городских округах. В этом году список пополнится ещё 43 объектами», — цитируются в сообщении слова зампреда комитета областного парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Александра Легкова.
Легков также отметил, что многие открытые стадионы функционируют и зимой: на 12 из них размещены катки, а на 272 есть лыжня.

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#стадион
#спорт
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Команда из Красногорска завоевала медаль чемпионата России по мотогонкам на льду
13 февраля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Спортсмены из подмосковного Красногорска заняли третье место в командном чемпионате России по мотогонкам на льду высшей лиги, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Бронзовую медаль завоевала команда в составе Андрея Шишегова, Эдуарда Крысова и Сергея Володина. (…) Команда ледовых гладиаторов Красногорска первая в истории ледового спидвея в нашем городе, поэтому это отличный результат в первом официальном старте», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в столице Мордовии – городе Саранске 28-29 января и 10-11 февраля. Золотыми призёрами стали представители Каменска-Уральского, серебро завоевала команда из Луховиц.

В марте красногорские мотогонщики примут участие ещё в одном важном соревновании: командном Кубке России. Он будет проводиться в Тольятти.

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#красногорск
#спорт
#гонки
#мотоцикл
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Сборные России и Белоруссии по хоккею вновь не будут участвовать в турнирах IIHF
Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных Белоруссии и России
13 февраля 2024, 00:11

Фото: iStock/Dmitrii_Grushin

Международная федерация хоккея (ИИХФ, IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон 2024/2025 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ИИХФ на официальном сайте организации.
Совет ИИХФ проанализировал риски для безопасности, связанные с участием команд России и Беларуси, и пришёл к выводу, что возвращение команд обратно к международным турнирам по-прежнему небезопасно.

Это означает, что Россия и Беларусь не примут участие в ни в каких международных соревнованиях хоккейного сезона-2024/2025. Данное решение в том числе распространяется на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации.

Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит вопрос о возможном возвращении обеих стран в мае 2025 года.

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее было объявлено о планах провести турнир сборных в 2025 году. В нем примут участие четыре национальные команды, в числе которых не нашлось места России. Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии. В рамках предварительного этапа команды проведут круговой турнир, а две лучшие выйдут в финал.

Российские и белорусские сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за специальной операции на Украине. Обе команды не выступили на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, а также стран не будет на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. В январе 2024 года глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

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#хоккей
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#россия
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Футболист Семшов поддержал переход Сутормина в «Сочи»
12 февраля 2024, 17:13

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал правильным решение о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.
«Для Сутормина переход в «Сочи» — это плюс. Он не получал игровую практику в «Зените», значит, надо было что-то менять. Алексей принял правильное решение перейти в «Сочи». Там он будет играть, к тому же «Сочи» неплохо усилился», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Отмечается, что в этом сезоне Сутормин провёл 11 матчей в команде «Зенит», где им были сделаны две результативные передачи.

Ранее бывший игрок сборной Португалии и «Порту», футбольный агент Педру Мендеш заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук очень талантливый игрок. Он добавил, что футболист в этом сезоне демонстрирует великолепную игру.

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#спорт
#сочи
#переход
#игры
#футболист
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Агент Мендеш назвал Миранчука очень талантливым
12 февраля 2024, 17:05

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший игрок сборной Португалии и «Порту», футбольный агент Педру Мендеш заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук очень талантливый игрок.
Он добавил, что футболист в этом сезоне демонстрирует великолепную игру.

«Видел игры Алексея Миранчука за «Аталанту» и могу сказать, что он очень талантлив. В этом году Миранчук великолепно играет, отлично выполняет свою работу на поле. Он прибавил, стал сильнее, опытнее. В общем, это отличный российский футболист», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Мендеш.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявлял, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают. Кроме этого, он выражал уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.

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#спорт
#спортсмен
#футболист
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Подмосковные юниоры завоевали шесть медалей первенства России по фехтованию
12 февраля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медли завоевали представители Московской области на юниорском чемпионате России по фехтованию, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль завоевали в командном соревновании четыре подмосковные рапиристки: Ирина Зорина, Милана Левчук, Анна Соловьёва и Айла Мамедова. Кроме того, Милана Левчук выиграла в личном зачёте серебряную медаль, а Айла Мамедова — бронзовую», — отмечается в сообщении.
Серебро сборной Подмосковья принесла также команда шпажисток. И еще две серебряные медали завоевали в личном зачёте Анастасия Забелина и шпажист Константин Бартенев.

Юниорский фехтовальный турнир проводился с 4 по 11 февраля в городе Орёл.

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#первенство
#подмосковье
#московская область
#спорт
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«Мой девиз»: Боксёр Джонсон заявил, что постоянно поёт песню «Я русский»
Боксёр из США Джонсон заявил, что постоянно поёт песню «Я русский»
12 февраля 2024, 14:46

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Получивший гражданство РФ боксёр Кевин Джонсон заявил, что постоянно поёт песню российского исполнителя SHAMAN «Я русский», в интервью для «РИА Новости».
«Я постоянно пою песню «Я русский». Теперь это моя песня, мой девиз», — прокомментировал ситуацию Джонсон. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором боксёр исполняет кусок из этой песни после спарринга.

Напомним, 44-летний боксёр из Соединённых Штатов подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года, а уже в январе 2024 года он получил паспорт РФ.

После этого Джонсон обратился к российским спортсменам с призывом довериться президенту Владимиру Путину, заявив, что ситуация с мировым спортом связана исключительно с политикой.

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#бокс
#россия
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«Заречье-Одинцово 2» выиграло этап Кубка России по волейболу на снегу
12 февраля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Заречье-Одинцово 2» первенствовала на втором этапе Кубка России по волейболу на снегу, который прошёл в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Команда под руководством главного тренера Натальи Урядовой в составе Дарьи Павловой, Полины Цыгановой, Елены Федчук и Елизаветы Терентьевой обыграла «Спартак-Брянск» со счётом 2:0. Уверенная победа в финальной игре этапа в Южно-Сахалинске! Умницы! Третий этап Кубка России пройдет в Казани 23-25 февраля», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов, слова которого приводит пресс-служба.
Там напомнили, что на первом этапе Кубка России подмосковные волейболистки заняли второе место.

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Около 10 тысяч участников собрала «Лыжня России-2024» в подмосковных Химках
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