Футболист Кураньи назвал правильным переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

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Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.
Он подчеркнул, что необходимо подождать, и Захарян покажет достойный результат. Он отметил, что, когда футболист адаптируется, ему будет намного проще. Кроме того, Кураньи навал Захаряна талантливым игроком.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал правильным решение о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.
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«Захарян правильно сделал, что перешел в «Реал Сосьедад», переехал в европейскую топ-лигу. Для развития карьеры это верное решение. «Сосьедад» — команда высокого уровня, Арсен получит там бесценный опыт. Думаю, что у Захаряна все получится в Европе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кураньи.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал правильным решение о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.
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Мелисса Тимофеева