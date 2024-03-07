Футболист Гранат ожидает интересный матч «Ростова» и «Краснодара»

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился, что матч «Ростов» — «Краснодар» ожидает быть интересным.
«Тут нет фаворита, нас ждет очень интересный матч. «Краснодар» борется за чемпионство, а игра «Ростова», наверное, одна из целостных, потому что в ней видна рука тренера. Очень будет интересно посмотреть на противостояние тренерских работ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранат.Отмечается, что игра состоится в Ростове-на-Дону в 18:30 по московскому времени.
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