Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов опроверг намерения покинуть клуб

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что не собирается покидать клуб.
«Я не собираюсь покидать клуб, продолжаем работу. Надеемся, что уже в ближайшее время мы объявим имя нового главного тренера», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Газизов.
Отмечается, что Газизов возглавляет клуб с лета прошлого года, и сейчас команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.
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