Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов опроверг намерения покинуть клуб

Антидопинговые службы, проводившие проверку в отношении фигуристки Камилы Валиевой, не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, поэтому до сих пор остаётся много вопросов. Об этом в своих соцсетях написала её тренер Этери Тутберидзе.