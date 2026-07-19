Российская спортсменка вышла замуж за своего тренера
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера — итальянца Алессандро Думитраке. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.
Свадебное торжество состоялось на родине жениха. До 2018 года девушка выступала за Италию, но после проблем с оформлением паспорта она решила представлять Россию.
27-летняя спортсменка является победительницей девяти турниров WTA, пять из которых — в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. В этом сезоне она занимает около 69-го места в мировом рейтинге.
Ранее чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова сообщила, что вышла замуж за хоккеиста тольяттинской «Лады» Павла Гоголева.
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