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Российская спортсменка вышла замуж за своего тренера

Российская теннисистка Самсонова сообщила, что вышла замуж за тренера Думитраке
Людмила Самсонова (Фото: Инстаграм*/lyuda_samsonova_)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера — итальянца Алессандро Думитраке. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.



Свадебное торжество состоялось на родине жениха. До 2018 года девушка выступала за Италию, но после проблем с оформлением паспорта она решила представлять Россию.

27-летняя спортсменка является победительницей девяти турниров WTA, пять из которых — в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. В этом сезоне она занимает около 69-го места в мировом рейтинге.

Ранее чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова сообщила, что вышла замуж за хоккеиста тольяттинской «Лады» Павла Гоголева.

Лидия Пономарева

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