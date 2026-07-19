Российская спортсменка вышла замуж за своего тренера

19 июля 2026, 11:12

Российская теннисистка Самсонова сообщила, что вышла замуж за тренера Думитраке

Людмила Самсонова (Фото: Инстаграм*/lyuda_samsonova_)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера — итальянца Алессандро Думитраке. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.