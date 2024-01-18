Московская область вышла в финал первенства России среди юниорок по баскетболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Три подмосковные команды вышли в финал первенства России по баскетболу среди юниорок. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования полуфинала по баскетболу среди девушек до 2008 года рождения проходили в Покровском.
В полуфинале приняли участие 24 команды со всей России. Подмосковье представляли команды из училища олимпийского резерва № 3,городских округов Электросталь и Раменский, Люберцы и Мытищи.
Стоит отметить, что финал пройдет с 23 по 30 января. В нем примут участие команды Москвы, Вологодской, Тюменской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга.
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В полуфинале приняли участие 24 команды со всей России. Подмосковье представляли команды из училища олимпийского резерва № 3,городских округов Электросталь и Раменский, Люберцы и Мытищи.
«В полуфинале первенства России приняли участие 24 команды, которые сыграли в один круг в 4 группах. В финал вышли 12 участников — по три лучших из каждой группы. Примечательно, что в их число вошли все команда Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», — отметили в министерстве.
Стоит отметить, что финал пройдет с 23 по 30 января. В нем примут участие команды Москвы, Вологодской, Тюменской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга.
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Мира Полтева