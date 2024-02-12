Футболист Семшов поддержал переход Сутормина в «Сочи»

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал правильным решение о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.
«Для Сутормина переход в «Сочи» — это плюс. Он не получал игровую практику в «Зените», значит, надо было что-то менять. Алексей принял правильное решение перейти в «Сочи». Там он будет играть, к тому же «Сочи» неплохо усилился», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.
Отмечается, что в этом сезоне Сутормин провёл 11 матчей в команде «Зенит», где им были сделаны две результативные передачи.
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