Футболист Лепехин: «Ожидал, что «Зенит» победит, но не думал, что так легко»

Тренер по физической подготовке футбольного клуба «Черноморец» из Одессы Игорь Касьяненко после сборов в Турции не вернулся с командой на Украину. 36-летний специалист не сел в Анталье в самолёт, который вылетел в Кишинёв, хотя билет для него был куплен.