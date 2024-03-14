Футболист Лепехин: «Ожидал, что «Зенит» победит, но не думал, что так легко»

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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу команду над «Динамо» в матче финала Кубка России, отметив, что не ожидал, что обыграть соперников будет так легко.
«Я ожидал, что «Зенит» победит, но не думал, что это будет так легко. На игру повлиял быстрый гол, а затем команда смогла быстро забить и второй мяч. В таких условиях сложно перестраиваться. «Динамо» пришлось менять план на матч, они явно не готовились к такому развитию событий», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.
Он предположил, что победа «Зенита» могла бы быть не такой лёгкой, если бы ко времени перерыва у команды не было голов.
Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал предположение, что в сегодняшнем матче «Динамо»—«Зенит» первые выйдут победителями.
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