Сборная РФ начнёт готовится к матчам с Сербией и Парагваем 15 марта

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Сборная России намерена 15 марта начать подготовку к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая.
Как сообщает «РБ Спорт», отмечается, что во время подготовки к встречам команда будет находится на территории УТЦ «Новогорск», а сами тренировки будут проходить на базе футбольного клуба «Динамо».
Уточняется, что сборная России встретится с Сербией в Москве 21 марта, а с Парагваем – 25 марта.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский «Зенит» в Екатеринбурге обыграл со счётом 4:1 местный клуб «Урал». После этой победы команда с берегов Невы вышла на первое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Уточняется, что сборная России встретится с Сербией в Москве 21 марта, а с Парагваем – 25 марта.
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Мелисса Тимофеева