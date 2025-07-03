Футболист «Ливерпуля» Диегу Жота погиб в ДТП в Испании
На 29-м году жизни в результате ДТП погиб футболист английского «Ливерпуля» Диегу Жота. Как сообщает Marca, трагедия произошла на западе Испании, на 65-м километре трассы А-52.
Очевидцы рассказали, что машина форварда сошла с дороги, после чего произошел пожар. Уточняется, что в авто находился 26-летний брат нападающего, профессиональный футболист Андре.
Стоит отметить, что десять дней назад Диегу Жота отпраздновал свадьбу. Минувшей весной мужчина стал чемпионом Англии. Кроме того, он получил Кубок страны и лиги в составе «Ливерпуля», где играл с 2020 года. В январе текущего года бомбардира признали игроком месяца Английской премьер-лиги. В 2019 и 2025 году Жота являлся двукратным победителем Лиги наций в составе португальской сборной.
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