Футболист «Ливерпуля» Диегу Жота погиб в ДТП в Испании

03 июля 2025, 11:38

Диегу Жота (Фото: Instagram*/diogoj_18)

На 29-м году жизни в результате ДТП погиб футболист английского «Ливерпуля» Диегу Жота. Как сообщает Marca, трагедия произошла на западе Испании, на 65-м километре трассы А-52.