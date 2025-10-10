Тренер Дмитрий Пятибратов назвал частую смену схем главной проблемой «Спартака»
Пятибратов: частая ротация мешает «Спартаку» показывать стабильную игру
Тренер Дмитрий Пятибратов высказал своё мнение о «Спартаке».
В интервью «Metaratings.ru» Пятибратов заявил, что проблема команды не в слабой атаке, а в частой смене схем.
«Играть то в два, то в три центральных защитника — непросто. Я сам играл на этой позиции. Это требует адаптации и влияет на всю структуру игры. Когда Станкович пытается что-то менять без необходимости, это лишь вредит команде», — отметил Дмитрий.Пятибратов отметил, что «Спартак» показывает яркий футбол лишь фрагментами, но не имеет целостной системы, как «Локомотив» или ЦСКА. При этом тренер не поддерживает идею увольнения Деяна Станковича. Он уверен, что клуб должен дать тренеру время, так как атака «Спартака» не уступает лидерам.