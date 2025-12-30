Назвали трех лучших футболистов России в 2025 году
Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин назвал тройку лучших российских футболистов 2025 года.
По мнению собеседника Metaratings.ru, это Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.
«У Кирилла просто сумасшедшая скорость. Кисляк и Батраков — на одном уровне», — добавил Заварзин.В текущем сезоне Кисляк (ЦСКА) провёл 28 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал пять ассистов. Батраков («Локомотив») сыграл 23 встречи, набрав 15 голов и шесть результативных передач. Глебов (ЦСКА) принял участие в 22 матчах, отметился шестью голами и тремя голевыми передачами.
