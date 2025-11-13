Гаджиев сравнил ошибку Сафонова с пропущенным мячом Яшина в 1962 году

13 ноября 2025, 16:25

Фото: iStock/Rost-9D

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об итогах матча сборных России и Перу. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Гаджиев заявил, что национальная команда не показала весь потенциал и могла бы сыграть лучше. Он отметил, что вратарь Матвей Сафонов пропустил мяч, сделав лишнее движение в другую сторону. Однако, по его мнению, это простая случайность, которая является частью футбола. Гаджиев напомнил о похожей ошибке легендарного советского вратаря Льва Яшина на чемпионате мира 1962 года.

«Лев Иванович пропустил мяч метров с 35, и болельщики придумали такое четверостишье: «Яшин — верный страж ворот, говорил о нем народ, но в Чили проучили, как стоять разинув рот». Такое бывает, главное, чтобы это не произошло в официальных матчах», — сказал Гаджиев.