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Футболист Зе Турбо выразил уверенность в чемпионстве «Зенита»

16 февраля 2024, 17:21
Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Нападающий «Пари НН» Зе Тубо высказал мнение о том, что чемпионом РПЛ станет «Зенит».
По его мнению, «Краснодар» и «Спартак» займут второе и третье места соответственно.

«Сейчас все проходят сборы, тренируются, покупают игроков. Самые сильные команды – «Краснодар» и «Зенит». Но не забываем еще про «Спартак». Думаю, чемпионом станет «Зенит», на втором месте будет «Краснодар», а на третьем расположится «Спартак», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Зе Турбо.


Также он признался, что был бы рад играть в таких командах, как «Зенит» и «Спартак».

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Также он хвалил команду.

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#спорт
#игры
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Тренер Новиков: «Предлагаю исключить вратарей из-под потолка зарплат»
16 февраля 2024, 17:32

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение о том, что у вратарей в НХЛ не должно быть потолка в зарплатах.
По его словам, вратарям необходимо платить столько, сколько они стоят.

«Возьмём Капризова. Трудно устоять на вершинах, за которые борются наши ребята. Помню, когда у Кирилла не было заброшенных шайб, все стали говорить, что ему надо менять игровую манеру. Но зачем это делать сложившемуся мастеру. У Бобровского тоже были проблемы, его критиковали из-за зарплаты. Я предлагаю исключить вратарей из-под потолка зарплат», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников из Бостона, когда те заменили вратаря на шестого полевого игрока, и этот гол стал 57-м в карьере бомбардира, который он забил в пустые ворота, благодаря чему он превзошёл по этому показателю великого канадца Уэйна Гретцки.

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#спорт
#зарплаты
#хоккей
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Победу на чемпионате и первенстве Подмосковья по чир спорту одержала команда из Дубны
16 февраля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Чемпионат и первенство Московской области по чир спорту состоялись в спорткомплексе «Подмосковье» Щёлкове, лучшими из 26 команд участников были признаны представители городского округа Дубна, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«По итогам выступлений лучшим спортивным клубом из 26 представленных на турнире стал клуб «Электра» из Дубны. Второе место заняла команда «Арион» из Химок, а бронзовую награду завоевала звенигородская команда «Шторм», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях принимали участие более 850 спортсменов, выступления оценивались в четырёх возрастных номинациях (участники обоего пола 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, спортсмены 2008 года рождения и старше), а также в командном зачёте. Судьи отсмотрели около 200 выступлений.

По итогам турнира была сформирована подмосковная сборная, которая отправится на первенство и чемпионат России.

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#спорт
#дубна
#щёлково
#московская область
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В турнире по уличному хоккею в Балашихе примут участие легенды спорта и популярные блогеры
16 февраля 2024, 09:40

Фото: iStock/sduben

Турнир по понд-хоккею в формате 4х4 состоится на стадионе «Криогенмаш» в Балашихе в субботу, 17 февраля, на лёд выйдут прославленные хоккеисты, а также команды популярных блогеров, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В число звёздных участников турнира войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев и несколько других знаменитых хоккеистов», — отмечается в сообщении.
Всего сражаться за победу будут 60 команд в дивизионах «любители» и «профессионалы». Кроме того, отдельно будут проведены игры «медиа-дивизиона», где встретятся четыре команды популярных блогеров.

Для гостей турнира будет работать полевая кухня, предусмотрена развлекательная программа для всей семьи, а также различные призы и подарки.

Церемония открытия турнира начнётся в 10 утра.

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#балашиха
#спорт
#хоккей
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Прокуратура Нидерландов арестовала недвижимость Промеса
De Telegraaf: прокуратура Нидерландов арестовала 9 объектов недвижимости Промеса
16 февраля 2024, 05:35

Фото: istockphoto/alphaspirit

Прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу, сообщает газета De Telegraaf.
Согласно источнику, арестованная недвижимость включает в себя элитные жилые объекты в городах Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде, стоимость которых оценивается в «миллионы евро». По решению прокуратуры, жильцам разрешено оставаться в домах, однако Промес не может распоряжаться своей недвижимостью.

В среду стало известно, что суд в Амстердаме приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что будет обжаловать это решение. В 2020 году в порту Антверпена были изъяты две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, по данным следствия, принадлежали Промесу.

В июне 2023 года суд в Амстердаме вынес приговор Промесу к полуторагодовому тюремному заключению за нападение на своего двоюродного брата с применением ножа в ходе ссоры на вечеринке в июле 2020 года. Футболист подал апелляцию на это решение.

На сегодняшний день Промес принял участие в 21 матче различных турниров, забив 8 мячей и сделав 8 результативных передач. «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России после 18 туров.

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#суд
#приговор
#евро
#нападение
#недвижимость
#защита
#спартак
#футболист
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Двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева не пустили в Румынию
Двукратному чемпиону Олимпиады Садулаеву отказали во въезде в Румынию
15 февраля 2024, 20:03

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира российский борец Абдулрашид Садулаев по неизвестной причине получил отказ во въезде в Румынию. В Бухаресте он должен был принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который стартует 16 февраля.
Как рассказал РИА Новости Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, пока назвать точную причину сложно. В ближайшее время он встретится с лучшим российским борцом и они спокойно всё обсудят. Сейчас Садулаев слишком расстроен и взвинчен непонятной ситуацией, из-за которой вынужден пропустить турнир, на котором вполне обоснованно рассчитывал на очередную золотую медаль.

По словам Мамиашвили, офицеры в течение двух часов объясняли Абдулрашиду, что его виза вызывает сомнения у пограничной службы. Дело в том, что он получал ее в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом борец после получения визы выходил из испанского аэропорта, затем вернулся, прилетел в Румынию, а вот там в её подлинности засомневались.

Президент ФСБР отметил, что когда страна принимает большой спортивный турнир, политическое руководство государства берёт на себя все обязательства и решение всех спорных вопросов, в том числе и по визовым и транзитным делам. Садулаев вынужден был полететь обратно в Москву, что, конечно, доставило большую радость зарубежным соперникам, так как выбыл по неспортивным причинам главный претендент на победу.

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#турнир
#президент
#медаль
#визы
#борьба
#румыния
#аэропорт
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Конькобежцы из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую награды выиграли конькобежцы из Московской области на соревнованиях в рамках второй Всероссийской спартакиады между регионами страны по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль заработала сборная Подмосковья в мужском командном забеге в составе Даниила Чмутова, Руслана Захарова и Даниила Алдошкина. Восемь кругов они пробежали за 3 минуты 49 секунд. Второе место заняла сборная Красноярского края, отставшая от победителей на три секунды. Замыкает тройку лидеров команда, представляющая Свердловскую область», — говорится в сообщении.
Кроме того, представитель Подмосковья Михаил Казелин взял бронзу в забеге на 1000 метров среди мужчин.

Всего на Спартакиаде Московская область получила уже 20 медалей: семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых. В команду входит 165 спортсменов.

В масштабном турнире принимают участие более 2,5 тыс. человек. Соревнования проводятся по 14 видам спорта на территории пяти регионов. В частности, конькобежцы соревнуются в Челябинске.

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#спорт
#конькобежный спорт
#спартакиада
#подмосковье
#московская область
#медали
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Кириенко объяснил страхом недопуск спортсменов РФ к международным соревнованиям
15 февраля 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высказал мнение о том, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям из-за страха успеха россиян, а также страха конкуренции.
«Какая страна ещё может таким похвастаться? Когда на эту уходящую в даль золотую стену смотришь, все вопросы о том, почему наших спортсменов не пускают на международные соревнования, отлетают сами собой. Боятся просто!» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кириенко.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе заявляла, что иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады, а уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.

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#соревнования
#спортсмены
#россия
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Медведев потеряет 250 рейтинговых очков из-за отказа от защиты титула в Дохе
Первая ракетка России Медведев снялся с турнира АТР в Дохе
15 февраля 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира АТР-250 в Дохе (Катар) и не защитит прошлогодний чемпионский титул. Извинившись перед болельщиками, теннисист объяснил, что пока не готов играть в полную силу, так как ещё не отошёл от «забега в Австралии».
Напомним, на Australian Open первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге АТР дошёл до финала, где в пятисетовом поединке уступил итальянцу Яннику Синнеру, победив в первых двух партиях. До этого Медведев провёл на турнире ещё три матча по пять сетов, в двух из которых отыгрался со счёта 0:2 по партиям, а всего провёл на австралийских кортах 20 часов 35 минут.

После финала в Сиднее россиянин снялся уже со второго турнира подряд. До Катара он отказался от участия в соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), где в прошлом году также стал победителем. Отказываясь от защиты титулов, Даниил теряет рейтинговые очки. Из-за неучастия в турнире в Дохе он потеряет 250 рейтинговых баллов.

Медведев выразил сожаление по поводу того, что не сможет сыграть в столице Катара, так как не готов показывать свой лучший теннис. Он выразил благодарность организаторам, спонсорам и болельщикам, которые всегда здесь хорошо к нему относились, и выразил надежду, что обязательно приедет в Доху в следующем году.

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#теннис
#очки
#нидерланды
#медведев
#турнир
#рейтинг
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В Одинцовском округе 17 февраля состоится гонка «Лыжня Малевича»
15 февраля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Гонку «Лыжня Малевича» проведут в субботу, 17 февраля, в парке Малевича, расположенном на территории Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.

«Принять участие в гонке могут и взрослые, и дети. Участие бесплатное. Сбор участников назначен на 11 утра», — отмечается в сообщении.

Для участников в парке будет установлен отапливаемый шатёр, в котором можно будет переодеться. Всех лыжников на финише будет ждать медаль за преодоление дистанции, а также горячий чай с сушками.

В министерстве отметили, что лыжная трасса в парке Малевича подойдёт и опытным, и начинающим гонщикам. Большая часть трассы пологая, при этом есть несколько небольших склонов.

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#одинцовский городской округ
#парк малевича
#гонка
#лыжи
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