Футболист Зе Турбо выразил уверенность в чемпионстве «Зенита»

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«Сейчас все проходят сборы, тренируются, покупают игроков. Самые сильные команды – «Краснодар» и «Зенит». Но не забываем еще про «Спартак». Думаю, чемпионом станет «Зенит», на втором месте будет «Краснодар», а на третьем расположится «Спартак», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Зе Турбо.
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Также он хвалил команду.
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