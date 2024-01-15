Футболист Пономарев заявил о переборе бразильцев в «Зените»

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что в составе петербургского «Зенита» слишком много бразильских игроков.
«У «Зенита» уже давно перебор с бразильцами, уже наверное штук десять в команде набралось. Возможно, Семак не владеет ситуацией, и там заставляют покупать таких футболистов. Я раньше не слышал ничего про Артура, надо будет смотреть за ним в действии. То, что он перешёл из «Палмейраса», говорит о многом, это хорошая команда. Посмотрим, как он проявит себя», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Пономарев.
Ранее бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков объяснял, что у нынешних молодых ребят, занимающихся серьёзно футболом, практически нет шансов попасть в «Зенит», поскольку теперь очень многое зависит не от их усердия и работы.
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