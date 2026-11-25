25 ноября 2026, 17:32

Фото: Istock/Andreyuu

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче махачкалинского «Динамо» и «Спартака» в 15-м туре РПЛ, который завершился вничью 1:1.





В беседе с «РБ Спорт» Радимов отметил, что «Спартаку» уже не в первый раз не хватает Барко.

«Во-вторых, «Спартак» в который раз, будучи в шаге от того, чтобы выйти в лидеры, как обычно, пропускает в концовке. Ну, не первый же раз, правильно?» — отметил Владислав.