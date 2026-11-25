Футболист Радимов оценил осечку «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче махачкалинского «Динамо» и «Спартака» в 15-м туре РПЛ, который завершился вничью 1:1.
В беседе с «РБ Спорт» Радимов отметил, что «Спартаку» уже не в первый раз не хватает Барко.
«Во-вторых, «Спартак» в который раз, будучи в шаге от того, чтобы выйти в лидеры, как обычно, пропускает в концовке. Ну, не первый же раз, правильно?» — отметил Владислав.Отдельно спортсмен удивился эпизоду с голом Лесового: футболист ростом 160 сантиметров ворвался в чужую штрафную, где за ситуацией наблюдали Умяров и Денисов, и забил из вратарской.
Радимов подчеркнул, что оба игрока видели бегущего туда соперника, и гол мог состояться только оттуда. По мнению эксперта, если команда претендует на золотые медали, ей нужно брать важные три очка в таких матчах. Ситуацию он назвал сложно объяснимой.