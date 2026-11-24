24 ноября 2026, 21:17

Футболист Комличенко: я не связываю дубль за сборную с неудачами в «Локомотиве»

Фото: Istock/Rost-9D

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал свой дубль за национальную команду в товарищеском матче со сборной Узбекистана (3:2).





Спортсмен в интервью «РБ Спорт» ответил на предположение, что два гола за сборную компенсировали невезение в матчах за «Локо».

«Это разные истории, отдельные. В таком ключе точно не думал», — заявил Николай.