«Это разные истории»: Футболист Комличенко высказался о невезении в «Локомотиве»
Футболист Комличенко: я не связываю дубль за сборную с неудачами в «Локомотиве»
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал свой дубль за национальную команду в товарищеском матче со сборной Узбекистана (3:2).
Спортсмен в интервью «РБ Спорт» ответил на предположение, что два гола за сборную компенсировали невезение в матчах за «Локо».
«Это разные истории, отдельные. В таком ключе точно не думал», — заявил Николай.Отвечая на вопрос, пойдёт ли теперь игра, Комличенко выразил надежду на это и отметил, что все этого хотят. После 15 туров Российской Премьер-лиги «Локомотив» имеет в активе 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Ранее стало известно, когда начнётся сезон РПЛ-2027/28. Согласно предварительному проекту календаря, он стартует 18 июля 2027-го и закончится 20 мая 2028-го.