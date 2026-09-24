Футболист «Балтики» сделал сальто и забил гол из аута в матче МФЛ
В матче Молодёжной футбольной лиги между калининградской «Балтикой» и волгоградским «Ротором» произошёл зрелищный и редкий эпизод. Полузащитник «Балтики» Александр Кузьмин исполнил эффектное сальто при вбрасывании мяча из аута и этим движением задал ему траекторию прямо в штрафную площадь соперника.
Ситуация развивалась стремительно: голкипер «Ротора» Олег Лисицын попытался отразить мяч, но лишь коснулся его — этого хватило, чтобы снаряд влетел в ворота. По правилам, такой эпизод фиксируется как автогол, и в протоколе мяч записан на игрока волгоградской команды. Кадры случившегося появились в Телеграм-канале РЕН ТВ.
Эпизод уже обсуждают болельщики. Сочетание акробатики и игровой случайности сделало момент одним из самых запоминающихся в туре.
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