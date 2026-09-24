Футболист «Балтики» сделал сальто и забил гол из аута в матче МФЛ

24 сентября 2026, 23:26

Фото: iStock/Rost-9D

В матче Молодёжной футбольной лиги между калининградской «Балтикой» и волгоградским «Ротором» произошёл зрелищный и редкий эпизод. Полузащитник «Балтики» Александр Кузьмин исполнил эффектное сальто при вбрасывании мяча из аута и этим движением задал ему траекторию прямо в штрафную площадь соперника.