Перешедший в «Галатасарай» футболист Батраков изучает турецкий язык

22 сентября 2026, 05:22

Алексей Батраков (Фото: Instagram* / @_batrakov__9)

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков поделился, какие слова на местном языке ему удалось освоить за первый месяц в Турции. Его слова цитирует пресс‑служба РФС.





Футболист признался, что пока знает лишь самые простые фразы: «мераба» (здравствуйте), «тама» (хорошо) и «гюнайдын» (доброе утро). Спортсмен заявил, что сейчас делает упор на изучение английского языка.



«Я 15 лет находился в одном клубе, в одной структуре, и так резко всё поменять — страну, город, команду — это не так просто», — подчеркнул Батраков.