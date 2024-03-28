Тренер Силкин предрёк чемпионство «Зениту» в РПЛ

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, что чемпионом в РПЛ станет «Зенит».
Он отметил наиболее высокий уровень команды в сравнении с другими.
А бывший футболист «Динамо» Олег Терехин высказывал мнение о том, что «Краснодар» является одним из основным претендентов на чемпионство в РПЛ. Он также выражал надежду на то, что за чемпионство в РПЛ борьба между командами будет продолжаться до последнего тура.
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«Ближайшие матчи в РПЛ покажут, есть ли интрига. Пока сложно что-то сказать. Команды первой тройки достаточно близки по очкам друг к другу, но как ни крути — «Зенит» на две головы выше всех. Я думаю, что все-таки он станет чемпионом. Но всё ещё может измениться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
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Мелисса Тимофеева