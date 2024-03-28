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Тренер Силкин предрёк чемпионство «Зениту» в РПЛ

28 марта 2024, 15:36
Фото: iStock/efks

Фото: iStock/efks

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, что чемпионом в РПЛ станет «Зенит».
Он отметил наиболее высокий уровень команды в сравнении с другими.

«Ближайшие матчи в РПЛ покажут, есть ли интрига. Пока сложно что-то сказать. Команды первой тройки достаточно близки по очкам друг к другу, но как ни крути — «Зенит» на две головы выше всех. Я думаю, что все-таки он станет чемпионом. Но всё ещё может измениться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.


А бывший футболист «Динамо» Олег Терехин высказывал мнение о том, что «Краснодар» является одним из основным претендентов на чемпионство в РПЛ. Он также выражал надежду на то, что за чемпионство в РПЛ борьба между командами будет продолжаться до последнего тура.

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#спорт
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Точилин выразил уверенность в пользе Смолова для «Динамо»
28 марта 2024, 15:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что футболист Фёдора Смолов способен проявить себя и принести пользу команде.
«В первой части чемпионата мы увидели, что Смолова могут использовать не только на позиции нападающего. У Фёдора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов ещё себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Фёдор еще может принести пользу «Динамо», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Точилин.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказывал мнение о том, что ведущими игроками сборной России являются футболисты Александр Головин и Алексей Миранчук. Он рекомендовал всем спортсменам равняться на них и на их высокий уровень игры.

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#спорт
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Федерация бобслея России признала лучшими трёх спортсменов из Подмосковья
28 марта 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три бобслеиста из Московской области были признаны лучшими Федерацией бобслея России по итогам сезона 2023/2024, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В частности, в номинации «Лучшая разгоняющая» победу одержала представительница Московской области Снежана Трофимец. На её счету несколько побед как на зимней, так и на летней Спартакиаде, где она соревновалась в толкании ядра, а также Кубок России за заезд бобслейных двоек», — говорится в сообщении.
Лучшим пилотом был признан спортсмен из Подмосковья Ростислав Гайтюкевич. В этом сезоне он завоевал две золотых медали чемпионата России, два золота Кубка России и две высшие награды Спартакиады сильнейших.
Третьим представителем Московской области, отмеченным Федерацией бобслея России, стал Алексей Лаптев. Его признали лучшим разгоняющим. Завершившийся сезон принёс ему две золотые медали Спартакиады сильнейших, золото чемпионата России и две золотые медали Кубка России.

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#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Россиянин Кучеров обошел Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ
28 марта 2024, 15:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинс». Об этом говорится на сайте турнира.
Отмечается, что матч завершился со счетом 3:1. Кучеров забил на 60-й минуте, эта шайба стала для него 42-й в этом сезоне, благодаря этому спортсмен установил новый личный рекорд по голам в одном розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, Никита Кучеров выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2013 года. Вместе с командой спортсмен дважды является обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#нхл
#клуб
#чемпионат
#спортсмен
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Подмосковный спортсмен вошел в сборную России по универсальному бою
28 марта 2024, 12:01

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьник из Фрязино вошел в сборную России по универсальному бою. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Глеб Бусарев из Фрязино выиграл бронзу на Первенстве России среди юношей и девушек по универсальному бою.

«Универсальный бой (лайт) — это вид спортивного боя, который объединяет элементы различных единоборств, таких как кикбоксинг, тайский бокс, карате, дзюдо и самбо. Команда тренеров и руководство Балашихинской спортивной школы имени Ю.Э.Ляпкина, в которой занимается школьник, гордятся достижениями Глеба и уверены, что перед ним открываются большие перспективы в спорте», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что благодаря своей победе на первенстве Глеб будет представлять честь Московской области в составе сборной России.

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#подмосковье
#минобразования мо
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Клуб Овечкина останется в Вашингтоне
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат до 2050 года
28 марта 2024, 11:32

Фото: istockphoto / FotografieLink

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат. Об этом сообщает Associated Press.
Хоккейный клуб, лидером которого является российский форвард Александр Овечкин, останется в Вашингтоне до 2050 года. Уточняется, что также не планирует менять прописку команда Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс».

Владелец обоих клубов Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер подписали договор о проекте реконструкции арены. По словам Леонсиса, это важный для него день и он испытывает чувство облегчения.

Напомним, что в июне прошлого года говорилось, что команды хотели перебраться из Вашингтона в другой штат, предположительно, в Вирджинию.

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#нхл
#клуб
#александр овечкин
#хоккей
#сша
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В Подмосковье прошел хоккейный матч имени летчика-испытателя РФ Сергея Богдана
28 марта 2024, 09:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Хоккейный «Авиационно-Космический Кубок» получил имя Героя России Сергея Богдана. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Присвоение «Авиационно-Космическому Кубку» имени Сергея Богдана было принято единогласно на общем голосовании организаторов и представителей команд турнира

«Весенний хоккейный турнир проводится ежегодно. В «Авиационно-Космическом Кубке» принимают участие Герои России, Заслуженные лётчики-испытатели и космонавты: Сергей Богдан, Юрий Ващук, Марат Алыков, Андрей Алексеев, Сергей Залётин, Олег Новицкий,а также Михаил Тюрин, Юрий Лончаков и олимпийский чемпион по хоккею, чемпион мира и Европы Сергей Светлов» – поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​победителями прошлых турниров становилась команда космонавтов Московской области «НАШИ».

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«Чемпионат»: ХК ЦСКА определился с новым главным тренером на сезон-2024/2025
27 марта 2024, 21:05

Фото: iStock/FotografieLink

Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьев. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Контракт нынешнего главного тренера армейцев Сергея Федорова заканчивается 30 апреля 2024 года, его сменит новый лидер команды.

В сезоне-2023/24 ЦСКА неудачно завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде, уступив в серии «Локомотиву» (1-4).

За время своей рабочей карьеры Илья Воробьев возглавлял СКА и сборную России.

Ранее сообщалось, что участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который прошел на стадионе «Велодром» во французском Марселе, почтили память жертв теракта в Красногорске.


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#хоккей
#тренер
#россия
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Подмосковная биатлонистка Шевнина стала чемпионкой России в гонке преследования
27 марта 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Подмосковья Полина Шевнина завоевала золото чемпионата России по биатлону в гонке преследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Истина» преодолела 10 км за 33 минуты 27,7 секунды, уступив белоруске Анне Сола 5,9 секунды и допустив два промаха. Однако белорусские спортсмены выступали на соревнованиях вне зачёта. Поэтому золотую медаль получила занявшая второе место Шевнина. Замкнула тройку призёров Виктория Сливко из Тюменской области», – говорится в сообщении.
Чемпионат России по биатлону проходит с 21 марта по 1 апреля в Тюмени. В соревнованиях участвуют 56 представителей России и Белоруссии.

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#минспорт мо
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БК «Химки» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги
27 марта 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» занял первое место по итогам регулярного сезона Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Химчане обеспечили себе победу в «регулярке» за четыре тура до её окончания. В турнирной таблице на их счету – 26 побед в 30 матчах и 56 очков. У ближайшего преследователя, клуба «Иркут», – 52 очка. Таким образом, подмосковная команда будет иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В символическую пятёрку чемпионата включён центровой «Химок», серебряный призёр Олимпиады 2020 в Токио в составе российской команды 3х3 Илья Карпенков.

В плей-офф Суперлиги подмосковный коллектив сыграет с командой из Ижевска «Купол-Родники». Первые матчи состоятся 1 и 3 апреля на домашней арене «Химок». Затем серия переедет на гостевую площадку. Игры запланированы на 7 и 9 апреля.

Серия продлится до трёх побед. При необходимости 13 апреля в Химках проведут дополнительную игру.

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