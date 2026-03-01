Встречу «Сочи» со «Спартаком» могут перенести из-за опасности БПЛА

01 марта 2026, 15:26

РПЛ: Игру «Сочи» со «Спартаком» могут отложить из-за опасности БПЛА

Фото: istockphoto/Pixfly

Российская премьер-лига (РПЛ) не исключает, что старт матча 19-го тура между «Сочи» и московским «Спартаком» могут перенести.