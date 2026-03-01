Встречу «Сочи» со «Спартаком» могут перенести из-за опасности БПЛА
Российская премьер-лига (РПЛ) не исключает, что старт матча 19-го тура между «Сочи» и московским «Спартаком» могут перенести.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РПЛ, в Сочи объявили режим беспилотной опасности, и лига продолжает следить за обстановкой. По данным РПЛ, возможное изменение времени начала игры обсуждается, его прииут по согласованию с координационным штабом и основным вещателем. Окончательное решение по времени начала встречи обещают озвучить дополнительно. В турнирной таблице «Спартак» с 29 очками идет шестым, «Сочи» с девятью очками занимает последнее, 16-е место.
Ранее в воскресенье по схожей причине на 30 минут задержали начало матча Первой лиги «Черноморец» — «Торпедо», а затем объявили, что встреча пройдет без зрителей. Сейчас в Сочи также идет матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород).
Кроме того, 23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода остановили матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА. Игру перенесли в Москву и доиграют 11 марта, начиная со второго периода.
Ранее футболист объяснил феномен «Краснодара» личными качествами тренера.
Читайте также: