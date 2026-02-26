«Всё ломается»: Экс-защитник «Спартака» назвал корень зла российского футбола
Футболист Фёдор Кудряшов назвал главную проблему российского футбола
Бывший защитник «Спартака» Фёдор Кудряшов выступил на Кубке Легенд и обозначил системную проблему российского футбола.
В беседе с «Metaratings.ru» Кудряшов заявил, что главный недостаток кроется в подходе к подготовке подрастающего поколения.
«Главная проблема нашего футбола? Отсутствие единой системы воспитания молодых футболистов. Если ребёнок уходит из одной академии в другую, ему приходится перестраиваться. Теряются сильные качества, потому что тренер другой и всё остальное другое», — пояснил футболист.Отметим, что в 2020 году РФС запустил проект «Наша смена» с едиными программами подготовки для детей 6-17 лет и системой соревнований для игроков 6-12 лет. Кроме того, с 2019 года действует юношеская лига ЮФЛ в рамках реформы подготовки резерва.