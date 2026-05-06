Футболист Скопинцев раскрыл настрой «Динамо» на финал Кубка против «Краснодара»

06 мая 2026, 13:14

Фото: Istock/Rost-9D

Футболист московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о предстоящем ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара». После первой встречи счёт в противостоянии остаётся равным — 0:0.





В беседе с Metaratings.ru Скопинцев отметил, что матчи чемпионата тоже остаются важными: команда хочет подняться выше в таблице и скрасить этот сезон в РПЛ.

«Что касается Кубка, мы максимально сконцентрированы, мобилизованы и хотим осчастливить болельщиков, принести трофей. Но не хочется делать громких заявлений. Важны не слова, а то, что будет на поле. «Краснодар» — очень сильная команда с сильным тренером и хорошим подбором игроков, мы это понимаем. Готовимся ответственно. Будем играть на победу», — заявил спортсмен.