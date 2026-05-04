Футбольный матч может объединить враждующие десятилетиями страны
Полуфинальный матч Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации среди женщин может стать не только спортивным, но и политическим событием. Об этом сообщает агентство Reuters.
В рамках спортивного мероприятия, которое состоится в Южной Корее, выход в финал турнира разыграют между собой команда из КНДР «Наэгохян» и местный клуб «Сувон». Со стороны официальных лиц никаких заявлений об отмене матча по политическим причинам не поступало, поэтому встреча, намеченная на 20 мая, должна состояться в соответствии с расписанием.
Визит станет историческим в спортивном контексте. Впервые с декабря 2018 года делегация из КНДР прибудет в Южную Корею для участия в официальных соревнованиях, пишет агентство. При этом отношения между двумя странами остаются напряженными уже около 80 лет.
