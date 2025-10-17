«Зенит» не рассматривал Мовсесьяна на пост спортивного директора
Руководство петербургского «Зенита» не вело переговоров с Андреем Мовсесьяном о назначении его на должность спортивного директора, сообщает Metaratings.ru. По информации источников, летом 2025 года клуб не рассматривал возможность приглашения специалиста.
16 октября Мовсесьян был назначен заместителем генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола. Под руководством Мовсесьяна в ЦСКА клуб подписал седьмого по стоимости футболиста в истории команды — Адольфо Гайча (7,5 млн евро), который за сезон в РПЛ забил лишь один мяч.
Ранее он вел переговоры по эквадорскому опорнику Мойсесу Кайседо, но клуб сосредоточился на покупке нападающего Чидеры Эджуке. Впоследствии Кайседо перешел в «Челси» за 116 млн евро.
