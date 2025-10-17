«Зенит» не рассматривал Мовсесьяна на пост спортивного директора

17 октября 2025, 11:34

Фото: istockphoto / NiseriN

Руководство петербургского «Зенита» не вело переговоров с Андреем Мовсесьяном о назначении его на должность спортивного директора, сообщает Metaratings.ru. По информации источников, летом 2025 года клуб не рассматривал возможность приглашения специалиста.