Футболист Спивак предрёк победу «Зениту» в матче с «Краснодаром»

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак высказал мнение о том, что команда одержит победу в матче с «Краснодаром».
При этом, по его мнению, между командами в этой игре развернётся настоящая борьба.
Однако, он допустил, что игра может закончится и ничьей.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выражала недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком» из-за бесконечных фолов и постоянного оказывания мяча у противника во время матча.
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«Зенит» никогда не играет на ничью, только на победу. Он показывает самый лучший футбол и займет первое место. Понятно, что в этом матче будет борьба, но «Зенит» выиграет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Спивак.
Однако, он допустил, что игра может закончится и ничьей.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выражала недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком» из-за бесконечных фолов и постоянного оказывания мяча у противника во время матча.
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Мелисса Тимофеева