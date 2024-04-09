Тренер Силкин раскритиковал оборону «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил хорошую работу своего коллеги Марцела Лички, однако заявил, что в команде есть проблемы, касающиеся обороны.
«Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо». Но в обороне есть проблемы, нужно играть надёжнее. В целом он поставил симпатичную игру команде, но если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Сейчас «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет на счету 38 очков.
Ранее футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявлял, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.
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