Тренер «Динамо» Личка назвал главного виновника в поражении от «Спартака»

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда в матче со «Спартаком» потерпела поражение из-за персональных ошибок голкипера Игоря Лещука.
«Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень легкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали», —прокомментировал в беседе с Газета.ру Личка.
Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком».
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