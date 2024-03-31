«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» на своей домашней площадке сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Отмечается, что матч состоялся в воскресенье, 31 марта. Он завершился со счётом 0:0.
Таким образом, победная серия из восьми матчей «Арсенала» прервалась.
В настоящее время в активе лондонской команды 65 очков. Она находится на втором месте АПЛ. «Манчестер Сити» имеет на одно очко меньше и занимает третью строчку рейтинга.
Лидером турнирной АПЛ таблицы является «Ливерпуль» с 67 очками.
Ранее сообщалось, что национальные команды Грузии, Украины и Польши отправятся на турнир в рамках футбольного чемпионата Европы-2024.
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Таким образом, победная серия из восьми матчей «Арсенала» прервалась.
Лидером турнирной АПЛ таблицы является «Ливерпуль» с 67 очками.
Ранее сообщалось, что национальные команды Грузии, Украины и Польши отправятся на турнир в рамках футбольного чемпионата Европы-2024.
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Анастасия Чинкова