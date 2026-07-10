Футболист ЦСКА высказался о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»
Футболист Круговой: переход Сперцяна может стать трамплином
Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли». Официально о трансфере 26-летнего капитана краснодарцев стало известно 7 июля.
Круговой отметил, что не осуждает бывшего одноклубника за выбор саудовского чемпионата. Футболисты поддерживают дружеские отношения, но из-за плотного графика сборов защитник ЦСКА ещё не успел лично поздравить Сперцяна.
«Времени особо не было. Уехать в Европу оттуда — возможно. Может, это станет трамплином», — цитирует Кругового Metaratings.ru.Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду он выступал с 2021 года, проведя 185 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 50 результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 25 млн евро.