Футболист ЦСКА высказался о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»

10 июля 2026, 18:08

Футболист Круговой: переход Сперцяна может стать трамплином

Фото: istockphoto/Andreyuu

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли». Официально о трансфере 26-летнего капитана краснодарцев стало известно 7 июля.





Круговой отметил, что не осуждает бывшего одноклубника за выбор саудовского чемпионата. Футболисты поддерживают дружеские отношения, но из-за плотного графика сборов защитник ЦСКА ещё не успел лично поздравить Сперцяна.





«Времени особо не было. Уехать в Европу оттуда — возможно. Может, это станет трамплином», — цитирует Кругового Metaratings.ru.