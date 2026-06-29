Тренер Шалимов: уход Сперцяна станет потерей для «Краснодара»
Российский тренер Игорь Шалимов в разговоре с «РБ Спорт» высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Он также раскрыл, кто может заменить его в составе «быков».
Шалимов подчеркнул, что уход лидера станет для команды потерей, однако повторить столь результативный сезон ему будет сложно. При этом, по словам тренера, удерживать игрока, которому предлагают зарплату в полмиллиона долларов в месяц, уже невозможно.
«В Европе было бы более интересно, но в Саудовской Аравии интересно финансово и клубу, и футболисту. В Европе можно получить вариант «ни славы, ни денег», а в Азии будут как минимум деньги», — добавил он.Особый интерес, по мнению экс-футболиста, вызывает потенциальная замена армянского хавбека. Если на его место возьмут Арсена Захаряна, это будет «очень интересно».
Уточняется, что Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провел 42 матча, забил 14 мячей и отдал 18 голевых передач.