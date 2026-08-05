Форвард Даку прошёл медосмотр и выбрал игровой номер в «Спартаке»
Албанский форвард Мирлинд Даку готовится стать игроком «Спартака». Футболист успешно прошёл медицинский осмотр.
Как сообщает Metaratings.ru, он будет выступать за «красно-белых» под номером 19. Годовой оклад Даку в московском клубе составит примерно 4 млн евро, а стоимость трансфера — 11 млн евро.
До перехода в «Спартак» нападающий защищал цвета «Рубина» с июля 2023 года. За это время Даку отметился 38 голами и 13 результативными передачами в 93 матчах. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста достигает 9 млн евро.
Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил успешный старт команды в новом сезоне РПЛ. По его словам, коллектив заслуженно находится на своём месте.
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