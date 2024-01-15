Футболист Тюкавин заявил о необходимости переносить матчи в плохую погоду

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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказал мнение о том, что матчи в ненастную погоду лучше переносить.
«Нужно переносить. Но жаль, что мы не выиграли в Воронеже, эти очки бы весной очень помогли», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тюкавин.
Отмечается, что, например, в конце прошлого года футбольные матчи проводились в плохую погоду, в том числе, и на заснеженном поле.
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