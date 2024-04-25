Футболист Умар Сако подписал контракт с ФК «Ростов»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Ивуарийский футболист, защитник Умар Сако подписал контракт с ФК «Ростов». Это подтвердил футбольный агент Нассер Диалло.
Ранее сообщалось, что «Ростов» выкупил Умара Сако у болгарской «Арды». Футболитс пописал контракт с российским клубом до конца сезона-2026/27.
Напомним, Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года. Он попал в команду на правах арендного соглашения. Всего за «Ростов» он успел провести восемь матчей. Однако пока отличиться результативными действиями ему не удалось.
По данным портала Transfermarkt, стоимость Сако оценивается в 800 тысяч евро.
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«Могу сказать, что Умар — игрок «Ростова», он доволен», — сказал Диплло в разговоре с «РБ Спорт».
Напомним, Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года. Он попал в команду на правах арендного соглашения. Всего за «Ростов» он успел провести восемь матчей. Однако пока отличиться результативными действиями ему не удалось.
По данным портала Transfermarkt, стоимость Сако оценивается в 800 тысяч евро.
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Элина Позднякова