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В РФС заявили, что в России посредственное качество футбола

Колосков: в России посредственное качество футбола
24 апреля 2024, 13:20
Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в России качество футбола посредственное, а значит не важно, сколько команд будет в РПЛ.
Напомним, ранее журналист Геннадий Орлов предложил расширить Премьер-Лигу до 18 клубов.

Колосков отметил, что вопрос расширения лиги обсуждают уже много лет. Разговоры об этом постоянно начинаются, когда сезон подходит к концу. Однако он отметил, что ещё ни разу не слышал достойных аргументов, которые обосновали бы увеличение числа команд.



По его словам, клубам ФНЛ не хватает качественных футболистов. Колосков обратил внимание на игроков на команды с 11 по 16 места в Премьер-Лиге и с 1 по 4 в ФНЛ. По его словам, там играют посредственные футболисты и совершенно нет никакой разницы, сколько команд будет в РПЛ.

«Соберите еще раз специалистов, футбольных людей, и пусть они расскажут, что для РПЛ оптимально 18 команд, так как построили стадионы, есть поля с подогревом. Еще раз подчеркну, дело не в количестве команд, а в качестве футбола. Оно у нас посредственное», — заявил Колосков в беседе с «РБ Спорт».

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#спорт
#дело
#журналист
#рпл
РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга Валиевой
РУСАДА не подтвердило причастность третьих лиц к применению допинга Валиевой
24 апреля 2024, 11:32

Фото: iStock/SeventyFour

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с ТАСС высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга.
По её словам, организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.

При этом она добавила, что РУСАДА хотело бы обладать большими полномочиями при расследованиях, например, как у правоохранительных органов.

Вместе с тем, Логинова заявила о готовности агентства продолжить расследование в случае получения новой информации. В настоящее время дело закрыто.

Напомним, что фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. В пробе спортсменки в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Из-за этого она лишилась золотой медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

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#допинг
#фигурное катание
#спорт
#расследование
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Полузащитник «Краснодара» Кади: Мы будем бороться за чемпионство до конца
24 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/Виталий Тимкив

Бразильский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» Кади Боржес заявил, что его клую будет до конца бороться за чемпионство в РПЛ, отставание от первого места – всего четыре очка.
«В концовке легких матчей не бывает, всем нужны очки. Чемпионство? Мы будем бороться до конца. Все еще возможно», — выразил уверенность Кади в интервью для «РБ Спорт».

На сегодняшний день ФК «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея 46 очков. Он отстает от «Зенита», который возглавляет список на четыре очка.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о том, что ЦСКА является наиболее достойной победы в Кубке России командой. По его совам, ЦСКА — единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80% основой.

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Команда из Чехова выиграла епархиальный турнир по шашкам
24 апреля 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Монастырского благочиния городского округа Чехов стала победителем епархиального турнира по шашкам, финал которого прошёл в Ступине. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Второе место заняли участники из Монастырского благочиния городского округа Серпухов, третье – команда Ступинского благочиния.
Финал соревнований по шашкам
Всего в муниципальном этапе соревнований участвовали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений. Награды оспаривали девять команд из всех благочиний региона – Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.
«Шашки – олицетворение русской культуры. Турнир среди воспитанников воскресных школ не только способствует популяризации шашек среди подрастающего поколения, но и укрепляет духовные и нравственные ценности, лежащие в основе православия. Шашки учат нас смирению, когда мы проигрываем, и великодушию, когда мы побеждаем, терпению и настойчивости, которые так необходимы в духовной жизни», – сказал, открывая финал соревнований, президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.
Как уточнили в министерстве, финал епархиального турнира по шашкам прошёл на базе СШ «Прогресс-Смена» городского округа Ступино.

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#минспорт мо
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#московская область
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В Звёздном городке откроют шахматный клуб гроссмейстера Карякина
23 апреля 2024, 20:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Звёздном городке в конце мая запланировано открытие шахматного клуба многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина. От этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Соглашение о создании шахматной школы подписали глава Звёздного городка Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Подмосковья Альберт Миннуллин. Церемония прошла во время финальных областных соревнований «Белая ладья», – рассказали «Интерфаксу» в министерстве.
В Звёздном городке проводились партии в формате «космос – земля». Первый матч такого формата прошёл в 1970 году. В нём участвовали находящиеся на борту космического корабля «Союз-9» советские космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов.

Как напомнили в Минспорта, в ноябре академия Карякина начала работу в технолицее им. В. И. Долгих в Истре. Тогда сообщалось, что эта школе не станет последней в регионе.

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Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей первенства России по греко-римской борьбе
23 апреля 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и четыре бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди участников до 24 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Серебро команде Подмосковья принёс Михаил Шелякин, выступавший в весовой категории до 60 килограммов. В финальной схватке он проиграл спортсмену из Санкт-Петербурга Динисламу Бамматову», — говорится в сообщении.
Третью ступень пьедестала на национальном чемпионате смогли занять Алексей Милешин, выступавший в весовой категории до 97 килограммов, Равдан Джуджинов в категории до 77 килограммов, Муслим Исаев в весовой категории до 67 кг и Салим Казмахов в весовой категории до 63 килограммов.

Соревнования проводились в Комсомольске-на-Амуре с 18 по 22 апреля.

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#греко-римская борьба
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В Подмосковье состоялся первый матч Кубка школьной лиги по баскетболу
23 апреля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Балашихе разыгран первый Кубок школьной лиги по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились на обновлённом стадионе «Труд». Участие принимали команды из восьми средних школ муниципалитета.

«Среди юношей победу одержали учащиеся средней школы №12, за ними расположились баскетболисты из средней школы №29, замкнули тройку призёров представители средней школы №30. В соревнованиях девушек первое место заняла средняя школа №30, обладателями серебряных наград стали юные спортсменки из седьмой средней школы и на третью ступень пьедестала поднялись учащиеся четвёртой средней школы», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что с начала запуска проекта в нем приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.

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Подмосковье станет участником всероссийского финала турнира «Белая ладья»
23 апреля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Гимназия им. Е. Примакова представит Подмосковье на всероссийском финале турнира «Белая ладья». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
22 апреля в Королёве завершился финальный областной турнир по шахматам среди общеобразовательных организаций.

«Не так давно мы уже проводили в Королеве космический турнир, где я сыграл с космонавтами МКС и дал сеанс одновременной игры. Гимназию имени Примакова можно назвать государством в государстве. Там уже много лет идет очень большая поддержка шахмат, есть сильная команда, которой руководит гроссмейстер Игорь Ягупов. Мы стараемся развивать шахматы по всей Московской области: открыли шахматные школы, секции, академии», — поделился президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Стоит отметить, что после соревнований для участников прошла автограф-сессия многократного чемпиона мира гроссмейстера Сергея Карякина. Кроме этого, победители будут переставлять Подмосковье на всероссийском этапе «Белой ладьи» в Сочи в июне 2024 года

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#турнир
#шахматы
#сочи
#победители
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Юные спортсмены из Каширы завоевали 11 медалей на турнире по дзюдо
23 апреля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба

Воспитанники спортивной школы «Кашира» и спортивного клуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали на турнире по дзюдо среди юношей и девушек, посвящённом Дню космонавтики, сообщает пресс-служба городского округа Кашира.
«Первое место на турнире заняли Мария Романова, Таисия Стрельникова, Юлия Кузьмина, Максим Емельяном и Егор Бугаев. Серебро завоевали Софья Флегентова, Полина Капранова, Ефросинья Романова и Анастасия Лепилина. На третью ступень пьедестала поднялись Алеся Емельянова и Светлана Кузьмина», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились 21 апреля в подмосковном Краснознаменске.

Ранее сообщалось, что сборная Московской области завоевала семь медалей на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

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#спорт
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Сборная Подмосковья выиграла семь медалей Первенства России по дзюдо
23 апреля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области завоевала семь медалей на первенстве России по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет проводилось с 19 по 21 апреля в Красноярске.

«Среди юниоров второе место по итогам схваток в весовой категории до 66 килограммов занял Кантемир Замбатов. Также в весе до 90 серебряной медали удостоился Астемир Абазов. Ролан Кунижев в категории до 90 килограммов и Алана Алборова в весе свыше 78 килограммов стали бронзовыми призерами», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в женском зачете обладателям золото стали Марина Воробьёва в весе до 48 кг, Дарья Захарова в категории до 52 кг и Виктория Карсанова в категории до 63 кг.

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