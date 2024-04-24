В РФС заявили, что в России посредственное качество футбола

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в России качество футбола посредственное, а значит не важно, сколько команд будет в РПЛ.
Напомним, ранее журналист Геннадий Орлов предложил расширить Премьер-Лигу до 18 клубов.
Колосков отметил, что вопрос расширения лиги обсуждают уже много лет. Разговоры об этом постоянно начинаются, когда сезон подходит к концу. Однако он отметил, что ещё ни разу не слышал достойных аргументов, которые обосновали бы увеличение числа команд.
По его словам, клубам ФНЛ не хватает качественных футболистов. Колосков обратил внимание на игроков на команды с 11 по 16 места в Премьер-Лиге и с 1 по 4 в ФНЛ. По его словам, там играют посредственные футболисты и совершенно нет никакой разницы, сколько команд будет в РПЛ.
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Колосков отметил, что вопрос расширения лиги обсуждают уже много лет. Разговоры об этом постоянно начинаются, когда сезон подходит к концу. Однако он отметил, что ещё ни разу не слышал достойных аргументов, которые обосновали бы увеличение числа команд.
По его словам, клубам ФНЛ не хватает качественных футболистов. Колосков обратил внимание на игроков на команды с 11 по 16 места в Премьер-Лиге и с 1 по 4 в ФНЛ. По его словам, там играют посредственные футболисты и совершенно нет никакой разницы, сколько команд будет в РПЛ.
«Соберите еще раз специалистов, футбольных людей, и пусть они расскажут, что для РПЛ оптимально 18 команд, так как построили стадионы, есть поля с подогревом. Еще раз подчеркну, дело не в количестве команд, а в качестве футбола. Оно у нас посредственное», — заявил Колосков в беседе с «РБ Спорт».
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Элина Позднякова