Футболист Валерий Царукян заявил о родстве с бойцом UFC Арманом Царукяном

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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян заявил о возможном родстве с известным бойцом UFC Арманом Царукяном.
По его словам, некоторые родственники рассказывали ему об общей родне из одного села.
Царукян добавил, что несмотря на то, что он родился в Ставрополье, а Арман в Грузии, его родня тоже происходит из тех мест, потому и появились предположения о возможном родстве.
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«Кто-то в семье говорит, что мы родня. Говорят, что наши родственники были из одного села. Трудно сказать, пока оставим этот вопрос. Я склоняюсь к тому, что родства нет. Просто так получилось, что мы однофамильцы. Например, в Армении еще есть Гагик Царукян», — отметил футболист в беседе с «РБ Спорт».
Царукян добавил, что несмотря на то, что он родился в Ставрополье, а Арман в Грузии, его родня тоже происходит из тех мест, потому и появились предположения о возможном родстве.
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