Угальде сравнили с Марадоной и Пеле

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев сравнил игру нападающего столичного «Спартака» Манфреда Угальде с мастерством Диего Марадоны и Пеле. По его мнению, похвалы заслуживает то, как костариканец «разбирается с обороной».
«Спартак» провел отлично концовку прошлого года, феерил Угальде — посмотрим, как он сейчас будет выглядеть. Потому что так, как он играл — это настоящий Марадона или Пеле, если судить, как он разбирается с обороной. Посмотрим, как он дальше будет проявлять себя, потому что такая игра не всегда получается», — поделился Пономарев в интервью «Газете.Ru».В то же время стало известно, что «Спартак» продолжает искать в команду вратаря, который мог бы выступать в качестве запасного. Как выяснили Metaratings.ru, клуб акцентирует внимание на голкипере ЦСКА Илье Помазуне, а также изучает варианты из Премьер-лиги и Первой лиги.
Напомним, «Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги и имея в запасе 37 баллов. Сейчас основной голкипер клуба — Александр Максименко.
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