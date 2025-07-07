Представитель Чернова сообщил, почему футболист не участвовал в матче против «Крыльев»
Кузьмичёв: Чернов не играл против «Крыльев» из-за плохого самочувствия
Представитель футболиста Никиты Чернова Владимир Кузьмичёв рассказал, что спортсмен пропустил встречу «Спартака» и «Крыльев Советов» из-за плохого самочувствия.
Накануне матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» завершился вничью — со счётом 2:2.
«Вчера у него было небольшое недомогание. Из-за этого он не попал на матч с «Крыльями». <…> У него действующий контракт (со «Спартаком» — прим. ред.). <…> Никита готов трудиться и доказывать свою состоятельность на поле», — рассказал «РБ Спорт» Владимир Кузьмичёв.Контракт Никиты Чернова со «Спартаком» действует до конца декабря 2026 года. В сезоне-2024/25 футболист сыграл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметился одним ассистом.