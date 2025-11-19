Лепёхин: «Зенит» не выбыл из чемпионской гонки
Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал текущую ситуацию в Российской Премьер-Лиге. Он уверен, что команда продолжает бороться за чемпионство, несмотря на небольшое отставание от лидера.
«Зенит» всегда остается в числе претендентов. Отставание в два очка не означает, что команда выбыла из гонки. Она приучила нас к уверенным победам, но такие результаты случаются нечасто. Сейчас «Зенит» — один из главных лидеров, который может завоевать титул. Прогнозы можно делать ближе к концу сезона, когда останется несколько туров.
Лепёхин в беседе с Metaratings.ru выделил «Краснодар» и «Зенит» как основные силы, но отметил, что «Локомотив» и ЦСКА также могут вмешаться в борьбу. Важны матчи между этими командами. «Зенит» уже обыграл «Краснодар» и «Локомотив», что снижает влияние осечек с аутсайдерами на итоговый расклад. Если бы команда проиграла и лидерам, ситуация могла бы стать критической.
