Лепёхин: «Зенит» не выбыл из чемпионской гонки

19 ноября 2025, 15:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал текущую ситуацию в Российской Премьер-Лиге. Он уверен, что команда продолжает бороться за чемпионство, несмотря на небольшое отставание от лидера.