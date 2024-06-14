Футболист Якубко оценил значение Черчесова для сборной Казахстана

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Бывший нападающий ряда российских клубов и сборной Словакии Мартин Якубко заявил, что назначение Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана хорошо для спортсменов, поскольку последний является профессионалом.
«Он хороший тренер, но также и самолюбивый человек. Может, за последние годы Черчесов поменялся по сравнению с тем временем, когда я с ним работал. Мы с тех пор не виделись. Его назначение – это хорошо для Казахстана, к ним приходит тренер, который показывал результат везде, где работал. Его надо только поздравить», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Якубко.
Ранее бывший футболист сборной России Егор Титов заявил, что Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана может достичь успеха из-за своего профессионализма.
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