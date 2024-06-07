Титов объяснил возможный успех Черчесова в Казахстане

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Бывший футболист сборной России Егор Титов заявил, что Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана может достичь успеха из-за своего профессионализма.
«Конечно, назначение в сборную Казахстана — хороший шаг для Черчесова. Казахстан почувствовал, что может играть в футбол. Адиев дал им большой толчок для развития. Надеюсь, что все те заслуги, которые были у Адиева, будет развивать Черчесов. А он умеет это делать. Черчесов — великолепный мотиватор, думаю, он может добиться успеха со сборной Казахстана», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Титов.
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Станислава Черчесова назначили на пост главного тренера сборной Казахстана для того, чтобы стимулировать развитие футбола в стране.
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