Игнатьев объяснил назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Станислава Черчесова назначили на пост главного тренера сборной Казахстана для того, чтобы стимулировать развитие футбола в стране.
«Профессиональный тренер, хорошо себя зарекомендовавший в футболе, а Казахстан – далеко не последняя команда. <…> Его выбрали, чтобы он сумел всколыхнуть этот пласт и придать разгон развитию футбола в Казахстане. Убеждён в том, что Черчесов не взялся бы за это, если бы ему было не по силам и он сомневался», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Игнатьев.
Он пожелал Черчесову успехов на новом месте, отметив, что результат, который он покажет, возможно, поменяет мнение о российских тренерах на мировой арене в лучшую сторону.
До этого стало известно о назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ.
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