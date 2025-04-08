Московский «Спартак» летом готов продать полузащитника Зиньковского

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Левый крайний полузащитник московского «Спартака» летом может покинуть команду. В летнее трансферное окно руководство клуба готово рассмотреть варианты аренды футболиста с правом последующего выкупа.
В настоящее время 28-летний игрок выступает за самарские «Крылья Советов» и как раз на правах аренды. Однако к нему проявляют интерес и другие клубы МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.). Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru.
Соглашение Зиньковского с «красно-белыми» действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за москвичей и самарцев 18 матчей во всех турнирах. В этих играх Антон сумел записать на свой счёт три результативных передачи. Забитыми мячами футболист не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.
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Соглашение Зиньковского с «красно-белыми» действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за москвичей и самарцев 18 матчей во всех турнирах. В этих играх Антон сумел записать на свой счёт три результативных передачи. Забитыми мячами футболист не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.
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Александр Бойцов