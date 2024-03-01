Футболиста Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае

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Футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 29 февраля Промес с футбольной командой должен был вылететь из Дубая в Санкт-Петербург, однако, его задержали на паспортном контроле и доставили в полицейский участок.
14 февраля суд на Родине футболиста, в Нидерландах, заочно приговорил Промеса к лишению свободы за контрабанду наркотиков. После этого нидерландское СМИ сообщило, что страна ведёт переговоры с ОАЭ об экстрадиции спортсмена.
Однако, как сообщает Baza, футболиста всё же выпустили из полиции. Покидать страну ему пока нельзя. При этом, у Промеса есть вид на жительство в ОАЭ.
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14 февраля суд на Родине футболиста, в Нидерландах, заочно приговорил Промеса к лишению свободы за контрабанду наркотиков. После этого нидерландское СМИ сообщило, что страна ведёт переговоры с ОАЭ об экстрадиции спортсмена.
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Евгения Парфентьева