WADA может лишить США права проводить Олимпийские игры 2028 и 2034 годов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может дисквалифицировать Американское антидопинговое агентство (USADA) за несоблюдение кодекса. Причиной может стать расследование в отношении китайских пловцов.
Такое предположение агентству Reuters сообщил Ричард Паунд, первый президент WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК).
В начале июля в США начали расследование о положительных допинг-пробах китайских пловцов в соответствии с «законом Родченкова». Этот закон, подписанный Дональдом Трампом, позволяет выносить уголовные приговоры спортсменам за применение допинга на соревнованиях с участием американцев. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.
В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. Среди них 11 пловцов, которые войдут в сборную Китая на Игры — 2024.
WADA не наказало спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт китайского антидопингового агентства о том, что запрещённое вещество попало в их организмы непреднамеренно.
По словам главы WADA Крейга Риди, если бы допинг был обнаружен в США, то Китай незамедлительно бы наказали.
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В начале июля в США начали расследование о положительных допинг-пробах китайских пловцов в соответствии с «законом Родченкова». Этот закон, подписанный Дональдом Трампом, позволяет выносить уголовные приговоры спортсменам за применение допинга на соревнованиях с участием американцев. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.
«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я думаю, что WADA передаст этот вопрос комитету по проверке соответствия. Если или когда этот вопрос рассмотрят, то, вероятно, США признают несоответствующими требованиям. А это значит, что США не смогут принимать Олимпийские игры», — приводит слова Паунда агентство Reuters.
В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. Среди них 11 пловцов, которые войдут в сборную Китая на Игры — 2024.
WADA не наказало спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт китайского антидопингового агентства о том, что запрещённое вещество попало в их организмы непреднамеренно.
По словам главы WADA Крейга Риди, если бы допинг был обнаружен в США, то Китай незамедлительно бы наказали.
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Мира Полтева