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В Подмосковье поступило 14 тыс. заявлений на оформление карт болельщика

17 июля 2024, 12:44
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Более 14,3 тыс. заявлений поступило на оформление карт болельщика в Московской области.
Такой статистикой поделился председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
«В Подмосковье на оформление карт болельщика поступило свыше 14,3 тыс. заявлений. Это удобный цифровой сервис, который значительно упрощает посещение спортивных матчей. Болельщику не нужен билет – вместо него будет уникальный QR-код на каждое соревнование», – пояснил Гаджиев.


На детей также необходимо оформлять отдельные карты, однако их личность через МФЦ подтверждать необязательно, если все данные на младших членов семьи заведены на «Госуслугах».

Оформить заявление на Карту болельщика стало возможным в Подмосковье с 2022 года. На какие матчи сезона 2024/2025 она нужна, можно узнать на портале госуслуг.

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#спорт
#болельщик
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#мособлдума
#подмосковье
#московская область
WADA может лишить США права проводить Олимпийские игры 2028 и 2034 годов
17 июля 2024, 11:32

Фото: istockphoto / Mei Hwajyan

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может дисквалифицировать Американское антидопинговое агентство (USADA) за несоблюдение кодекса. Причиной может стать расследование в отношении китайских пловцов.
Такое предположение агентству Reuters сообщил Ричард Паунд, первый президент WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК).

В начале июля в США начали расследование о положительных допинг-пробах китайских пловцов в соответствии с «законом Родченкова». Этот закон, подписанный Дональдом Трампом, позволяет выносить уголовные приговоры спортсменам за применение допинга на соревнованиях с участием американцев. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я думаю, что WADA передаст этот вопрос комитету по проверке соответствия. Если или когда этот вопрос рассмотрят, то, вероятно, США признают несоответствующими требованиям. А это значит, что США не смогут принимать Олимпийские игры», — приводит слова Паунда агентство Reuters.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. Среди них 11 пловцов, которые войдут в сборную Китая на Игры — 2024.

WADA не наказало спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт китайского антидопингового агентства о том, что запрещённое вещество попало в их организмы непреднамеренно.

По словам главы WADA Крейга Риди, если бы допинг был обнаружен в США, то Китай незамедлительно бы наказали.

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#олимпиада
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Подмосковная сборная заняла первое место на первенстве России по грэпплингу-ги
16 июля 2024, 22:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали 56 медалей на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. На их счету – 22 золотые, 14 серебряных и 20 бронзовых наград, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«По итогам соревнований в разделе «грэпплинг-ги» на счету борцов из Подмосковья – 30 медалей. В общекомандном зачёте сборная Московской области заняла первое место, сенсационно опередив сборную Дагестана. Третье место – у представителей Башкирии», – говорится в сообщении.
В разделе «грэпплинг» в копилке подмосковных спортсменов – 26 медалей. В зачёте субъектов Подмосковье заняло второе место. Первое – в активе дагестанских грэпплеров, замкнула тройку призёров Чечня.

Первенство России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проходило в спорткомплексе «Триумф» городского округа Люберцы. В соревнованиях приняли участие более 1,3 тыс. спортсменов из 56 регионов. За Московскую область выступили свыше 100 борцов.

Как отметили в министерстве, турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Митрофанов заявил о планах сборной России провести два матча осенью
16 июля 2024, 19:13

Фото: iStock/Rost-9D

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что уже в сентябре сборная России намерена провести два матча.
При этом он отметил, что в ближайшее время будут объявлены имена соперников сборной России на эти игры.

«В сентябре сборная России проведёт две игры, в ближайшее время мы обо всём сообщим. Соперники? Пока не буду говорить, прошу понять», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Митрофанов.

Напомним, что в этом году сборная нашей страны провела два товарищеских матча: с Сербией и Белоруссией. Обе игры завершились счётом 4:0 в пользу россиян.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.

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#спорт
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#игры
#сборная россии
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Чистяков: У «Зенита» нет усталости от побед
16 июля 2024, 18:59

Фото: iStock/XiXinXing

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.
«Усталость от побед? Такого нет. Я не устал выигрывать трофей, как и вся команда, думаю. Да, может уже не такие эмоции, но тем не менее это трофей. Усталости от побед нет», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Чистяков.

Напомним, что Чистяков находится в структуре «Зенита» с 2008 года. Кроме того, в составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России. Матч состоялся в Волгограде и завершился со счетом 4:2. В составе «Зенита» забитыми мячами отличились Родригао, Вендел и Глушенков. У «Краснодара» голами отметились Кривцов и Смолов.

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#спорт
#матч
#эмоции
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Колобков пожелал успехов российским спортсменам, участвующим в ОИ-2024
16 июля 2024, 18:49

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что в рамках Олимпиады-2024 в Париже будет болеть за российских спортсменов, участвующих в соревнованиях.
«В России много любителей спорта, и они все разные. У кого-то решение спортсменов поехать на Олимпиаду может вызвать негатив, у кого-то — нет. Я буду болеть за российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде и завоюют медали. Желаю им успеха», — поделился в беседе с Metaratings.ru Колобков.

Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, поддержав подобные действия.

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#медали
#рф
#олимпиада 2024
#спортсмены
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Евсеев раскрыл причины низкой результативности Франции на Евро-2024
16 июля 2024, 18:41

Фото: iStock/FeelPic

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев предположил, что причина низкой результативности Франции на чемпионате Европы-2024 кроется в том, что соперникам удалось изучить стиль игры французов и обыграть их.
При этом он подчеркнул, что сама по себе Французская сборная сильная.

«Может, нерезультативное выступление французов связано с длинным сезоном и большим числом игр. Сборная Франции очень сильна, это команда с одним из самых дорогих составов. Если бы французам в полуфинале не попалась Испания, они могли бы выйти в финал. Возможно, соперники изучили стиль Дешама, приспособились к нему и смогли создать французам проблемы», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Евсеев.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.

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#евро
#стиль
#франция
#футбол
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В Московской области до конца года запустят ещё 33 открытых стадиона
16 июля 2024, 18:14

Фото: iStock / Georgiy Datsenko

В Подмосковье до конца года планируют запустить работу ещё 33 открытых стадионов.
Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

Программа «Открытый стадион» стартовала в Московской области в 2021 году по поручению губернатора. Цель проекта – сделать школьные стадионы в свободное от учёбы время доступными для жителей ближайших микрорайонов. Сегодня такие стадионы есть во всех подмосковных муниципалитетах.
«Открытых стадионов в Подмосковье 447. 17 из них мы открыли в этом году. Программа будет продолжена, так как мы видим спрос со стороны жителей. До конца текущего года планируем запустить деятельность ещё 33 объектов», – пояснила депутат.
Она назвала лидеров по количеству открытых стадионов среди подмосковных городских округов. Это Балашиха, Богородский, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи и Подольск.

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#подмосковье
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Подмосковные юниоры завоевали семь медалей первенства России по лёгкой атлетике
16 июля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали завоевали Анастасия Костальгина в беге на 400 метров, Андрей Сапожников в беге на 100 метров, Антон Колмыков в беге на 110 метров с барьерами и Никита Фролов в метании копья», — говорится в сообщении.
Серебро подмосковные юниоры получили по итогам командной эстафета 4 по 100 метров. А третью ступень пьедестала занял Роман Виноградов в дисциплине «метание молота» и Арсений Богатырёв по итогам забега на 5000 метров.

В соревнованиях в рамках первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет приняли участие свыше 600 спортсменов, они представляли 61 российский регион.

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#лёгкая атлетика
#спорт
#первенство
#московская область
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Автодром в Раменском примет этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам
16 июля 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме ADM Raceway в Раменском городском округе 20-21 июля состоится этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автомогонкам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнования в Московскую область приедут пилоты самых массовых классов – СМП РСКГ Туринг, а также самого «лампового» зачёта российской серии кольцевых гонок, где представлена «классика» отечественного автопрома.
«Соревнования будут проходить в нескольких классах автомобилей. В самом массовом зачёте серии СМП РСКГ Туринг «Спортпрототип CN» выступают специальные гоночные автомобили, которые на этом этапе будут самыми быстрыми. Кроме того, зрители смогут увидеть гонки боевой классики «Жигулей» и «Москвичей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, кольцевая гоночная трасса в Подмосковье, появившаяся почти четверть века назад, вернулась в календарь в 2020 году после масштабной реконструкции. Сейчас они каждый сезон принимает этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым автомобильным гонкам.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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