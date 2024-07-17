В Подмосковье поступило 14 тыс. заявлений на оформление карт болельщика

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 14,3 тыс. заявлений поступило на оформление карт болельщика в Московской области.
Такой статистикой поделился председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
На детей также необходимо оформлять отдельные карты, однако их личность через МФЦ подтверждать необязательно, если все данные на младших членов семьи заведены на «Госуслугах».
Оформить заявление на Карту болельщика стало возможным в Подмосковье с 2022 года. На какие матчи сезона 2024/2025 она нужна, можно узнать на портале госуслуг.
Читайте также:
Подмосковная сборная заняла первое место на первенстве России по грэпплингу-ги
В Московской области до конца года запустят ещё 33 открытых стадиона
Подмосковные юниоры завоевали семь медалей первенства России по лёгкой атлетике
«В Подмосковье на оформление карт болельщика поступило свыше 14,3 тыс. заявлений. Это удобный цифровой сервис, который значительно упрощает посещение спортивных матчей. Болельщику не нужен билет – вместо него будет уникальный QR-код на каждое соревнование», – пояснил Гаджиев.
На детей также необходимо оформлять отдельные карты, однако их личность через МФЦ подтверждать необязательно, если все данные на младших членов семьи заведены на «Госуслугах».
Оформить заявление на Карту болельщика стало возможным в Подмосковье с 2022 года. На какие матчи сезона 2024/2025 она нужна, можно узнать на портале госуслуг.
Читайте также:
Подмосковная сборная заняла первое место на первенстве России по грэпплингу-ги
В Московской области до конца года запустят ещё 33 открытых стадиона
Подмосковные юниоры завоевали семь медалей первенства России по лёгкой атлетике
Лора Луганская