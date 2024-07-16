Подмосковная сборная заняла первое место на первенстве России по грэпплингу-ги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали 56 медалей на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. На их счету – 22 золотые, 14 серебряных и 20 бронзовых наград, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«По итогам соревнований в разделе «грэпплинг-ги» на счету борцов из Подмосковья – 30 медалей. В общекомандном зачёте сборная Московской области заняла первое место, сенсационно опередив сборную Дагестана. Третье место – у представителей Башкирии», – говорится в сообщении.В разделе «грэпплинг» в копилке подмосковных спортсменов – 26 медалей. В зачёте субъектов Подмосковье заняло второе место. Первое – в активе дагестанских грэпплеров, замкнула тройку призёров Чечня.
Первенство России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проходило в спорткомплексе «Триумф» городского округа Люберцы. В соревнованиях приняли участие более 1,3 тыс. спортсменов из 56 регионов. За Московскую область выступили свыше 100 борцов.
Как отметили в министерстве, турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
В Московской области до конца года запустят ещё 33 открытых стадиона
Подмосковные юниоры завоевали семь медалей первенства России по лёгкой атлетике
Серия подмосковных велозаездов Gran Fondo продолжится в Ногинске
Лора Луганская