Нидерланды разгромили сборную Швецию, забив пять голов

20 июня 2026, 23:31

Нидерланды забили пять голов в ворота сборной Швеции в матче ЧМ

Фото: istockphoto/Rost-9D

В Хьюстоне (США) на стадионе «Эн‑Эр‑Джи Стэдиум» завершился матч второго тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Главным арбитром встречи выступил Майкл Оливер из Англии.