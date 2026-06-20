Нидерланды разгромили сборную Швецию, забив пять голов
В Хьюстоне (США) на стадионе «Эн‑Эр‑Джи Стэдиум» завершился матч второго тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Швеции. Главным арбитром встречи выступил Майкл Оливер из Англии.
Как сообщает «Чемпионат», «оранжевые» одержали уверенную победу со счётом 5:1. Уже на пятой минуте нападающий Брайан Бробби открыл счёт в матче, а спустя двенадцать минут оформил дубль, укрепив преимущество своей команды к концу первой половины встречи.
Во втором тайме Нидерланды продолжили наращивать отрыв. На 47‑й минуте форвард Коди Гакпо забил третий гол, а на 54‑й отличился вновь. Швеция смогла сократить отставание лишь на 59‑й минуте — мяч в ворота соперников отправил нападающий Энтони Эланга. Окончательный результат матча установил Крисенсио Саммервилл на 89‑й минуте, доведя счёт до разгромных 5:1 в пользу Нидерландов.
По итогам этой встречи подопечные Рональда Кумана набрали четыре очка и возглавили таблицу группы F. Сборная Швеции с тремя очками расположилась на второй строчке. На третьей и четвёртой позициях находятся Япония и Тунис.
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