Футболисты СШ «Красноармейск» завершили сезон бронзой
Футбольный сезон-2025 в Московской области завершился, и молодые игроки спортшколы «Красноармейск» показали достойный результат.
Как сообщили в администрации пушкинского городского округа Подмосковья, во второй группе зоны А команды провели серию напряжённых встреч: ребята 2008–2009 годов рождения финишировали третьими, уступив серебру всего одно очко.
Особое признание от тренеров заслужили бомбардиры: Данила Веркеенко стал главной ударной силой, забив впечатляющие 40 мячей и став лучшим снайпером в своей возрастной категории, а Иван Филиппов занял третье место с 24 голами.
Команда 2010–2011 годов рождения замкнула шестерку сильнейших — шестое место. В их составе заметно выделялся Иван Степанов, забивший 21 мяч и занявший пятое место по бомбардирской статистике.
По мнению тренеров, команда сделала хороший задел на следующий сезон — главное теперь не сбавлять темп и продолжать работать в том же духе.
Читайте также: