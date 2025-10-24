Достижения.рф

Истринские кикбоксеры с триумфом вернулись с Всероссийского кубка — видео

Видео: Администрация г.о. Истра

С 15 по 18 октября в Москве прошёл Всероссийский турнир «Кубок МГФСО», в котором приняли участие около 1 400 спортсменов из 45 регионов.



Как сообщили в администрации истринского округа Подмосковья, команда спортивной школы им. Н.Л. Федорович вернулась с соревнований, пополнив копилку восемью медалями.

Фото: Администрация г.о. Истра

Золотые награды завоевали Александр Сырмакешев и Александра Смирнова — оба помимо побед выполнили норматив кандидата в мастера спорта (КМС). Ещё одно золото в активе Владислава Егорова.

Фото: Администрация г.о. Истра

Серебряную медаль выиграл Михаил Будурин. Бронзу привезли Тархан Халафов, Андрей Метелюк, Вадим Архангельский и Лика Примисашвили.

Этот командный успех — лучшая оценка работы тренерского штаба.
Никита Кротов

