Истринские кикбоксеры с триумфом вернулись с Всероссийского кубка — видео

24 октября 2025, 15:41

Видео: Администрация г.о. Истра

С 15 по 18 октября в Москве прошёл Всероссийский турнир «Кубок МГФСО», в котором приняли участие около 1 400 спортсменов из 45 регионов.







Как сообщили в администрации истринского округа Подмосковья, команда спортивной школы им. Н.Л. Федорович вернулась с соревнований, пополнив копилку восемью медалями.

Фото: Администрация г.о. Истра