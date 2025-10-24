Молодые мытищинские баскетболисты пробились в полуфинал первенства России
21 октября в подмосковном Покровском завершился межрегиональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей 2013 года рождения.
В турнире выступили 12 команд из разных городов Центрального федерального округа.
Как сообщили в администрации, мытищинская СШОР по баскетболу уверенно прошла групповой этап, обыграв соперников из Курска, Тамбова, Подольска и Старого Оскола. Единственной командой, сумевшей прервать их победную серию, стала СШОР №1 из Химок, которая в итоге и завоевала титул этапа.
В матче за бронзу мытищинцы встретились с люберецким «Спартаком». Несмотря на все усилия, команда Сергея Макаренкова уступила и заняла четвёртое место. Тем не менее этот результат дал им возможность продолжить борьбу на следующем, полуфинальном этапе Всероссийских соревнований.